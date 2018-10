Cidades Mãe diz que tinha ido preparar mamadeira para criança de 6 anos que se afogou no Jaó Menino foi encontrado submerso em piscina semiolímpica do clube, que tem cerca de 3 metros de profundidade. Uma bombeiro tentou reanimar garoto

Aos 6 anos de idade David Gabriel Barros Souza morreu domingo (14) nas dependências do Clube Jaó, em Goiânia. Ele foi encontrado submerso na piscina semiolímpica do clube que possui aproximadamente 3 metros de profundidade. O garoto foi ao clube com a mãe e um tio, ambos jovens, além de uma irmã caçula. A mãe contou à Polícia Civil que tinha ido preparar uma mamadeira q...