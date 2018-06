Cidades Mãe diz que brasileiro foi internado à força em hospital psiquiátrico na Rússia Segundo ela, Leonardo foi abordado por autoridades russas quando se preparava para embarcar no aeroporto de São Petersburgo em um voo de retorno ao Brasil

Familiares e amigos fazem uma campanha nas redes sociais pela liberação do engenheiro cearense Leonardo Pestana, de 27 anos, que teria sido detido e internado à força em uma instituição psiquiátrica na Rússia. "Só isto que eu estou pedindo: que as autoridades liberem o meu filho. Ele tem que voltar para casa. Esse é o meu desespero", diz a mãe do rapaz, a funcionária p...