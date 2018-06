Cidades Mãe de menina desaparecida mudou para Caiapônia para ter mais tranquilidade Família de garota que desapareceu em Caiapônia vivia em Brasília, mas deixou capital federal há 2 anos, segundo vizinha. Suspeito de sequestro está preso

Levada de sua casa em Caiapônia na tarde de segunda-feira (18), a garota de 9 anos, foi encontrada viva e bem no final da manhã desta quarta-feira (20) numa fazenda no município de Bom Jardim de Goiás, região Sul do Estado. Ela estava na companhia do pedreiro Esequiel Severino Mendonça, de 50, o homem que a sequestrou depois de ter sido contratado pela mãe da menina p...