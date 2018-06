Cidades Mãe de Marielle é acolhida por mulheres que eram amparadas pela filha Agora é Marinete Silva, mãe da vereadora do PSOL, assassinada no dia 14 de março, que recebe ajuda após a filha ser vítima de violência

Como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio, Marielle Franco acolhia diariamente mães de vítimas da violência, e as ajudava a brigar por justiça. Agora, é Marinete Silva, mãe da vereadora do PSOL, assassinada no dia 14 de março, quem é amparada por essas mesmas mulheres, que se uniram a ela em seu clamor por uma resposta da polícia p...