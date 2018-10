Cidades Mãe de atirador chegou a ser indiciada

Responsável pela arma utilizada no atentado do Colégio Goyases, que matou dois adolescentes e feriu quatro, a policial militar mãe do atirador chegou a ser indiciada em inquérito da PM por suspeita de ter praticado crime militar, mas foi inocentada e o processo arquivado após parecer favorável do Ministério Público e decisão do Judiciário. O filho dela, na época com 14 anos, ...