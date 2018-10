Cidades Mãe com filho no colo é morta a facada em assalto Mulher viajava com a família quando foi abordada por um criminoso, ainda não identificado, que tentou roubar o veículo que ela estava na região metropolitana do Rio de Janeiro

Uma mulher foi assassinada com uma facada no peito enquanto segurava a filha no colo em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Luana Alves de Albuquerque, de 25 anos, foi atingida durante um assalto na noite desse domingo, 21, na Rodovia Rio-Santos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu na altura do quilômetro ...