Vida Urbana Mãe é presa por fazer sexo na frente da filha de 6 anos e ajudar namorado a abusar da menor em Goiás Mulher também tirava fotos das partes íntimas da menina e enviava por celular para o companheiro

A Polícia Civil prendeu um casal na cidade de Catalão, a 260 quilômetros de Goiânia, na região sudeste do Estado, suspeito de estupro de vulnerável e pedofilia. De acordo com Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a vítima é uma menina de 6 anos de idade e o crime foi descoberto na última quarta-feira (19), segundo informações do portal G1 Goiás. No dia, a menor presenciou relações sexuais entre a mãe e o namorado, além de ter tomado banho com os dois. Em determinado momento, a m...