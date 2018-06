Cidades Mãe é indiciada por facilitar estupro de bebê de um ano e oito meses, em Formosa Mulher de 22 anos teria facilitado abusos, cometidos por seu companheiro, de 36 anos

Uma mulher de 22 anos foi indiciada por facilitar o estupro do filho, de 1 ano e 8 meses, em Formosa (280 km de Goiânia). A Polícia Civil já prendeu o autor do crime, que tem 36 anos e tinha um relacionamento com a mãe da criança. Foi ele quem disse que a mulher permitia os abusos na casa dele. No local, enquanto isso, ela consumia álcool, drogas e também mantinha relações s...