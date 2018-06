Cidades Máquina de livros deixa praça no Setor Campinas Projeto que incentiva a leitura e a troca de obras já lidas por novas, que se iniciou em São Paulo, ficou três dias em Goiânia, mas causou ação de fiscais da Prefeitura

Na última quinta-feira (14), os goianienses que passavam pela Praça Joaquim Lúcio, na Avenida 24 de Outubro, no Setor Campinas, se surpreenderam com uma van no meio do espaço público, próximo ao Coreto, com plotagem de engrenagens e explicações sobre a troca de livros já lidos por outros diferentes. O veículo permaneceu no local até o meio da manhã de ontem, quando f...