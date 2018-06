Cidades Luziânia está entre as cidades mais violentas do Brasil Levantamento coloca a cidade do Entorno do DF como a 14ª com mais homicídios no Brasil. Senador Canedo e Formosa são as outras cidades goianas na lista das 50

Luziânia está entre as 20 cidades brasileiras com mais homicídios no Brasil. Segundo o último Atlas da Violência, divulgado este mês, a cidade do Entorno do Distrito Federal (DF) teve uma taxa de 84,8 assassinatos a cada 100 mil habitantes, ficando na 14ª posição do ranking nacional. Os dados são de 2016, os mais recentes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SI...