Vida Urbana Lojas oferecem água e comida para cadelinha de rua em Goiânia O caso ganhou repercussão após compartilhamento nas redes sociais do perfil Patinhas de Anjo, que ajuda a divulgar animais desaparecidos ou para adoção

Um supermercado de Goiânia tem ganhado muitos elogios dos internautas por uma atitude admirável. Com o apoio de uma unidade da marca O Boticário, o supermercado Bretas, do setor Veiga Jardim, acolheu uma cadelinha de rua que costuma passear nas redondezas da galeria. Em frente às lojas, há um potinho com água e ração, oferecido pelas empresas, para que o animal possa ...