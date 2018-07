Cidades Lojas da Bernardo Sayão viram alvo fácil para ladrões em Goiânia Lojistas reclamam da falta de segurança e dos casos frequentes de furtos que ocorrem da mesma maneira: criminosos entram pelo teto e levam produtos

Lojistas que trabalham na região comercial no Setor Centro Oeste e Fama, em Goiânia, estão apreensivos por conta do aumento dos registros de assaltos na região. Só na madrugada de quarta para quinta-feira, uma loja foi invadida duas vezes e ficou com prejuízo de mais de R$ 40 mil, sendo R$ 30 mil em mercadorias e R$ 10 mil em itens eletrônicos, como computadores, celulares e apa...