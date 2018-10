Cidades Loja de Goiânia é suspeita de vender peças de veículos roubados na internet Polícia encontrou partes de carros de origem criminosa. Três pessoas foram presas por receptação

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) prendeu nesta quinta-feira (18) o proprietário e dois funcionários da Tesouro Imports, loja de peças de veículos, localizada no Jardim Ana Lúcia, Região Oeste de Goiânia. No local, a polícia encontrou peças de quatro veículos roubados ou furtados, sendo um deles, do Rio de Janeiro. Wal...