Cidades Lista de vagas do Sisu está disponível; inscrições começam nesta terça Segundo o Ministério da Educação, o processo seletivo vai oferecer 57.271 vagas em 68 instituições públicas de ensino superior neste ano

Os estudantes que querem concorrer a um lugar no ensino superior em instituições públicas podem consultar as vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). É possível fazer consultas por curso, por instituição de ensino e por município. As inscrições para o segundo semestre começam amanhã (12) e vão até o dia 15. Neste processo seletivo, o ...