Cidades Linhas mais usadas na capital sofrem redução Trajetos como o da 020, entre os terminais Garavelo e Praça da Bíblia que transporta 4,8 mil passageiros por dia sofrem mudança

A Linha 020 (Terminal Garavelo / Terminal Praça da Bíblia), a mais utilizada pelos usuários da região metropolitana de Goiânia, com a exceção do Eixo Anhanguera, também está operando com menos viagens desde o início desta semana. De acordo com o Novo Plano Operacional do consórcio das empresas concessionárias do sistema metropolitano de transporte coletivo (RedeMob), real...