Cidades Linhas de ônibus são desviadas após queda de árvore no centro de Goiânia A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo informou que oito linhas podem sofrer atrasos

A queda de uma árvore interdita, na manhã desta quarta-feira (21), a Avenida Dona Gercina Borges, no Setor Central, em Goiânia. As informações são da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC). Em seu perfil no Twitter, a empresa informou que as linhas 003, 023, 027, 029, 169, 187, 400 e 909 estão desviando pela Avenida 85 e Rua 94 e podem sofrer atrasos. 10h03: A Av....