Cidades Limite de 4 mil deve ser atingido logo

O contrato do Estado de Goiás com a empresa que fornece tornozeleiras eletrônicas (Spacecom S.A.) prevê um quantitativo máximo de 4 mil equipamentos. Na quinta-feira (5), o total de presos monitorados já era de 3.827 e, no sábado, foi implantado o serviço de monitoramento em Pirenópolis, com utilização de 80 tornozeleiras, ou seja, mais de 3,9 mil presos já são monitora...