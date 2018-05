Cidades Licitação para implantação do Parque da Serrinha, em Goiânia, seguirá com três empresas Resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (17). A 1ª etapa das obras inclui construção de pista de caminhada e alambrado e iluminação solar e está estimada em R$ 4,5 milhões

Três empresas foram consideradas aptas e seguirão na licitação para a implantação da 1ª etapa do Parque Estadual do Morro da Serrinha, localizado entre o Setor Serrinha e o Setor Pedro Ludovico, na Região Sul da capital. O resultado da habilitação da concorrência foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (17). De acordo com a publicação, assina...