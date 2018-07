Cidades Licitação ocorre após denúncia de vereador

A iniciativa de realizar processo licitatório para a elaboração de um plano para se conseguir o licenciamento ambiental dos cemitérios públicos da capital coincide com a denúncia do vereador Elias Vaz (PSB) em plenário no último dia 10 sobre a falta das licenças nos equipamentos, em que o caso foi levado ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). O Centro de Apo...