Cidades Licitação de Parque Nacional também abrange área de alimentação Permissão para explorar serviço também estipula valor de produtos. Orientação sobre instalação de quiosques também constam em certame

Além da concessão dos serviços turísticos no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros (PNCV), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também pretendem licitar a permissão para explorar uma área de alimentação na unidade de conservação. O vencedor teria à disposição uma lanchonete no Centro de Visitantes e um...