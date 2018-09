Cidades Licença paternidade é ampliada para as Forças Armadas Presidente da República em exercício, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, sancionou a lei nesta segunda-feira (24)

O presidente da República em exercício, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, sancionou hoje (24) a lei que aumenta de cinco para 20 dias a licença paternidade dos integrantes das Forças Armadas. A assinatura ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto na tarde de hoje. Toffoli destacou a medida como um reconhecimento da importância da participação do p...