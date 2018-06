Cidades Liberado trecho da Avenida São Paulo, em Aparecida, interditado para construção de viaduto Pista no sentido contrário foi bloqueada para continuação de obras; interrupção deve durar uma semana, informou a

Foi liberada na manhã desta terça-feira (12) a via da Avenida São Paulo, no sentido Serrinha – 4ª Radial, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O trecho está em obras desde 22 de maio para a construção do Viaduto João Antônio Borges. Em seguida, o sentido contrário foi interditado para a continuação das obras; bloqueio deve durar uma semana, informou a Prefeitura d...