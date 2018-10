Cidades Liberado corpo de jovem morto após jogar roleta russa em Goiás Primeiro, o corpo vai para Anicuns e em seguida para Edealina, onde será velado e sepultado

O corpo do adolescente João Pedro Leandro Ferreira Barros de 16 anos, foi liberado, na manhã desta segunda-feira (29), do Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia. A morte cerebral do jovem foi confirmada no sábado (27). De acordo com o tio de João Pedro, Cassio de Assis, 42 anos, o cadáver está sendo encaminhando, em primeiro momento, para Anicuns, para os amigos se d...