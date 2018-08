Cidades Levantamento mostra que índice de fumantes nas empresas caiu 9,4% Estudo aponta que principalmente os jovens entre 18 e 24 anos estão deixando de fumar

Um levantamento feito por uma empresa especializada em inteligência em saúde e segurança do trabalho com base nos resultados de 92 mil exames ocupacionais de todo o país, entre janeiro de 2016 e junho de 2018, mostra que o índice de fumantes nas empresas analisadas caiu 9,4% no período e que, principalmente, os jovens entre 18 e 24 anos estão deixando de fumar. Os dados,...