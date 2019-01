Vida Urbana Lei que regulamenta transporte por aplicativos é aprovada em Aparecida Texto prevê normas para idade de veículos e estula cobraça de taxas

Vereadores de Aparecida de Goiânia, município da região metropolitana da capital, regulamentaram nesta quinta-feira (3), por meio do Projeto de Lei Complementar nº 102, o serviço de transporte particular de passageiros via aplicativos. O projeto foi apresentado pelo Poder Executivo e estipula exigências tanto aos motoristas quanto às plataformas tecnológicas como, ...