Cidades Lei flexibiliza uso do solo na zona rural Projeto que regulamenta loteamento urbano em zona rural causa estranheza de vereadores por ter sido enviado junto com outro que autoriza proposta de chefe de gabinete

A Câmara Municipal de Rio Verde aprovou um projeto enviado pelo Executivo que envolve o chefe de gabinete do prefeito Paulo do Vale (PMDB), Dannillo da Cunha Pereira. A matéria, Projeto de Lei Complementar (PLC) 133, torna zona urbana específica (ZUE) uma área de propriedade de uma empresa em que o chefe de gabinete é sócio. O projeto foi aprovado com base em uma lei...