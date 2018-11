Cidades Lei é da Família Acolhedora reconhecida após 9 anos em Goiânia À espera desde 2009, programa é sancionado pela Prefeitura após pedido do MP-GO

Nove anos depois da aprovação da Lei federal 12.010, em 2009, a Prefeitura de Goiânia sancionou a legislação municipal que institui o programa Família Acolhedora. No documento da União, a previsão de que as famílias pudessem se cadastrar para receber crianças ou adolescentes em situação de risco emergencial por até 18 meses foi incluído no Estatuto da Criança e do Ad...