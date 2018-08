Cidades Laudo descarta impulso antes de queda na morte de advogada no PR Resultado da perícia confirma que Manvailer jogou Tatiane da sacada do apartamento

Laudo da Polícia Científica do Paraná divulgado nesta quinta-feira, 30, aponta "desequilíbrio involuntário" ou "abandono de corpo inerte" no caso da morte da advogada Tatiane Spitzner. Segundo o documento, não houve nenhum tipo de impulso antes da queda. A advogada foi encontrada morta na madrugada de 22 de julho, após cair do 4.º andar do prédio o...