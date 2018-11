Cidades Laudo com a causa da morte de turista em Caldas Novas deve ficar pronto em 15 dias Corpo de idoso, que morava em São Paulo, foi encontrado sentado na sala de seu apartamento

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) que indica a causa da morte de José Mário Ferreira Figueiredo deve ficar pronto no prazo de 15 dias, informa o delegado responsável pelo caso, Wllisses Valentim. O corpo do idoso, que aparentava ter cerca de 70 anos, foi encontrado em um apartamento do Edifício Tainá, em Caldas Novas, região Sul de Goiás na tarde da última sexta-feira (...