Cidades Laudo aponta que advogada pode ter sido asfixiada antes de ser jogada de prédio Ministério Público deve oferecer a denúncia à Justiça nesta segunda-feira contra o professor Luiz Felipe Manvailer

O Ministério Público do Paraná deve oferecer nesta segunda-feira, 6, denúncia à Justiça contra o professor de Biologia Luiz Felipe Manvailer, 32 anos, suspeito de ter jogado a advogada Tatiane Spitzner, 29 anos, do quarto andar do prédio onde moravam, em Guarapuava (257 quilômetros de Curitiba). Manvailer foi detido horas depois da morte de Tatiane - dia 22 de j...