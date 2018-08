Cidades Laudo aponta embolia pulmonar como causa da morte de paciente do Doutor Bumbum Perito ainda apontou que a vítima sofreu um quadro de choque, com falência de órgãos como fígado e rim

A morte da paciente do Doutor Bumbum foi causada por uma embolia pulmonar, revelou o laudo do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. O documento também indicou que foram encontradas partículas espalhadas pelo pulmão da paciente, o que impediu a oxigenação do sangue da bancária Lilian Calixto, de 46 anos. O perito ainda apontou que a vítima sofreu um qua...