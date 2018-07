Cidades Ladrão de cargas é preso dentro de clínica de estética no Setor Marista, em Goiânia Homem fazia procedimento para mudar de identidade, informou a Polícia Civil

Atualizada às 10h59. Um dos maiores ladrões de carga de Goiás foi preso na manhã desta terça-feira (24) dentro de uma clínica estética no Setor Marista, em Goiânia, informou a Polícia Civil. No momento da prisão, Rodrigo Fernandes Goulão de Almeida, 30 anos, estava fazendo um procedimento estético. Além do mandado de prisão, ele ainda foi atuado em flagrante por...