Vida Urbana Laboratório de cocaína é fechado em Trindade

Um laboratório de refino de drogas foi fechado na noite desta quarta-feira (9), na zona rural de Trindade. Após denúncia, a Polícia Militar (PM) encontrou pequena quantidade de droga dentro do carro de um suspeito de tráfico. O homem, então, confessou aos policias que fazia o refino da substância na casa dele, que fica no interior do município. No local, ao lado d...