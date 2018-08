Cidades Líder espiritual Prem Baba é acusado de abusar de mulheres casadas Denúncias partiram de dois ex-maridos de duas ex-discípulas do mestre durante reunião no último domingo (26)

O guru espiritual hinduísta Sri Prem Baba, de 52 anos, foi denunciado por abuso sexual contra duas ex-discípulas de sua comunidade em São Paulo. Ele é considerado mestre de celebridades como a atriz Bruna Lombardi e o ator Reynaldo Gianecchini e possui adeptos em todo o mundo. Seu perfil no Instagram atualmente conta com mais de 240 mil seguidores. De acordo com a...