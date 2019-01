Vida Urbana Líder de seita é preso suspeito de abusar de 3 crianças em Goiás Os crimes teriam ocorrido durante rituais em um acampamento às margens da GO-221

O líder de uma seita foi preso, na manhã desta sexta-feira (4), suspeito de abusar sexualmente de três crianças de 7, 10 e 13 anos, durante os rituais em um acampamento, às margens da GO-221, em Caiapônia, no Oeste do Estado. Segundo o delegado Marlon Souza, as vítimas eram levadas pela própria avó, que também foi presa, para serem abusadas com a promessa de que...