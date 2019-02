Vida Urbana Líbano não tem registro de morte de Sabrina Bittencourt Mulher foi uma das responsáveis por articular vítimas que denunciaram o médium João de Deus. Caso teve como desfecho a prisão do líder espiritual

Depois que um dos filhos da ativista Sabrina Bittencourt, Gabriel Baum, publicou texto em sua rede social afirmando que a mãe teria morrido no Líbano “um dos países que ela amava”, de acordo com o relato, o Setor Consular da Embaixada do Brasil em Beirute, capital do Líbano, informou que desconhece qualquer registro de morte de uma brasileira ocorrida no país no últi...