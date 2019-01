Vida Urbana Kombi em chamas interdita trecho da BR-153, em Anápolis Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no motor do veículo

Uma Volkswagen Kombi em chamas interdita um trecho da BR-153, no sentido Brasília, em Anápolis, na região Central do Estado, sentido Brasília. Não houve feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no motor do veículo. Equipes da corporação estão lá no local para apagar as chamas e a orientação é que os motoristas tenham um pouco de paciência quando...