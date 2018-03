Justiça suspende liminar que autorizava instalação de rede de alta tensão no Parque Anhanguera

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) suspendeu, nesta quinta-feira (8), a liminar que autorizava a retomada das obras para a instalação da rede de alta tensão Carajás-Atlântico-Campinas, no Parque Anhanguera, pela Celg Distribuição (Celg D), concedida em janeiro. Para a decisão, o desembargador Leobino Valente Chaves destacou o fato de não estarem sendo obedecidas as distâncias mínimas fixadas para a instalação das torres de transmissão, o que considera fato “alarmante”.

No texto, o magistrado pontua que as torres estão sendo instaladas em locais inapropriados, aumentando o risco de acidentes e danos à saúde e à vida das pessoas. “Os postes estão instalados a uma distância de pouco mais de um metro das edificações, em inobservância à faixa de segurança mínima legalmente estabelecida e em distanciamento muito inferior ao analisado no parecer técnico mencionado”, diz no documento.

O desembargador frisa que não se trata da instalação de postes comuns, mas de uma estrutura “verdadeiramente enorme, instalada nos calçamentos e canteiros centrais das vias”, e pondera que ainda que os documentos apresentados inicialmente atestem que não há comprovação de prejuízo à saúde das pessoas devido ao campo magnético gerado pela passagem da rede de alta tensão, um eventual acidente que tenha como consequência a derrubada das torres causaria danos materiais, físicos, pessoais e familiares à população da região, inclusive pelo risco causado pela descarga elétrica.

Em nota, a Enel Distribuição Goiás (antiga Celg D) afirmou não ter sido notificada sobre a decisão e que a linha de distribuição é “essencial” para a qualidade do fornecimento de energia elétrica na região metropolitana da capital.

Confira abaixo a íntegra da nota:

"A Enel Distribuição Goiás informa que não foi notificada sobre a decisão. A empresa esclarece que a nova linha de distribuição é essencial para melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica na Região Metropolitana de Goiânia, garantindo a confiabilidade do sistema elétrico que atende a clientes residenciais, comerciais e industriais."