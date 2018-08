Cidades Justiça suspende interdição ética do Ciams Urias Magalhães, em Goiânia Decisão entraria em vigor nesta segunda-feira (20)

A interdição ética do Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) do Setor Urias Magalhães na capital solicitada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) foi suspensa pelo juiz federal substituto Rafael Ângelo Slomp, da 11ª Vara. A medida entraria em vigor nesta segunda-feira (20). Em nota publicada em seu site, o Cremego informou que a...