Cidades Justiça seleciona projetos para acolhimento de refugiados O edital é voltado para entidades da sociedade civil interessadas em celebrar parceria com a União no reassentamento

O Ministério da Justiça publicou hoje (18) um edital de seleção de projetos de reassentamento de refugiados no Brasil. O edital é voltado para entidades da sociedade civil interessadas em celebrar parceria com a União no reassentamento. A parceria entre sociedade civil e União deverá reassentar até 28 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças a partir de 6 a...