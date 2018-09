Cidades Justiça revoga suspensão de ex-subcomandante da PM de Goiás das funções públicas A Subseção Judiciária de Formosa acatou a decisão do Ministério Público Federal (MPF), que foi favorável a revogação da suspensão das funções públicas do ex-subcomandante.

A Justiça Federal em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, revogou a suspensão das funções públicas do ex-subcomandante da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), coronel Ricardo Rocha. A decisão foi tomada depois de uma manifestação do Ministério Público Federal (MPF), favorável à revogação da suspensão das funções públicas do investigado. O coronel é investigado n...