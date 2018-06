Cidades Justiça realiza audiência com um dos suspeitos de matar adolescente em Aparecida de Goiânia Em novembro do ano passado, garoto de 14 anos ia para aula de música com a mãe quando o veículo que estava foi abordado pelos suspeitos, que atiraram contra as vítimas, matando José Eduardo

Um dos suspeitos de matar o adolescente José Eduardo Fernandes, de 14 anos, no setor Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, no dia 29 de novembro do ano passado participa, na tarde desta sexta-feira (29), de audiência de instrução no fórum da Avenida Furnas, no Jardim Rio Grande. A morte ocorreu durante uma tentativa de assalto. O suspeito, que não...