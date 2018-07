Cidades Justiça quer construir rede de dados própria em Goiás Projeto visa a construção de sistema de comunicação independente para dar mais celeridade a processos. Primeira fase da iniciativa deve ser concluída em aproximadamente 90 dias

Até o final do ano o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) espera atingir cerca de 70% do território goiano com uma nova rede de transmissão de dados e de internet que vai aumentar em quase 500% a capacidade de tráfego da banda larga. Além da redução de custos para o Judiciário, o avanço tecnológico irá impactar na vida do cidadão que terá acesso mais rápido à J...