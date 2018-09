Cidades Justiça proíbe Saneago de cobrar tarifa de esgoto em Goiânia A justificativa do magistrado é a ineficiência na prestação do serviço. Multa diária fixada é de R$ 1 milhão

Atualizada às 16:28 A Justiça determinou que a Saneago suspenda a cobrança da tarifa de esgoto dos consumidores de Goiânia por ineficiência do serviço prestado pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Hélio Seixo de Brito. A decisão acata pedido do Ministério Público do Estado de Goiás em ação civil pública que descreve que essa ETE vem lançando dejetos em ág...