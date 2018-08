Cidades Justiça nega pedido para que não classificados no concurso da PM sejam convocados em Goiás De acordo com decisão, critério estipulado para que candidatos não classificados dentro do número de vagas não avançassem a fases posteriores do certame foi definido pelo próprio edital. Reportagem mostrou que há cerca de 320 vagas ociosas

A Justiça negou o pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que os candidatos aprovados na primeira fase do concurso do ano de 2016 da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) e não convocados para a etapa seguinte do certame fossem convocados para preencher as vagas ociosas existentes no Estado. A decisão é da juíza substituta Patrícia Dias Bretas, da 2ª Vara da Fazenda P...