Vida Urbana Justiça mantém prisão de suspeito de matar motorista de aplicativo em Goiânia Parsilon Lopes dos Santos, de 45 anos, afirmou que considera justa a conservação da prisão dele

A justiça manteve a prisão do empresário Parsilon Lopes dos Santos, de 45 anos, suspeito de matar a motorista de aplicativo e enfermeira Vanusa da Cunha Ferreira, de 36 anos. De acordo com as investigações, o crime aconteceu após a vítima se recusar a manter relações sexuais com o empresário. A decisão foi dada pelo juiz Leonardo Fleury Curado Dias da 4° Vara Crimin...