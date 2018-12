Vida Urbana Justiça manda prender médicos que cobravam até R$ 8 mil de pacientes para furar fila do SUS Operação Mustela, deflagrada hoje, investiga também agentes públicos e cumpre ao todo 12 mandados de prisão temporária e 44 de busca e apreensão, inclusive no gabinete de um deputado

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, abriram nesta segunda-feira, 10, a Operação Mustela, contra um suposto esquema envolvendo médicos e servidores públicos que cobravam valores de pacientes para furar a fila do Sistema Único de Saúde (SUS). Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão temporária e...