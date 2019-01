Vida Urbana Justiça inocenta 13 servidores em caso de incêndio em centro de internação de adolescentes Caso ainda será analisado administrativamente por Secretaria Cidadã

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) arquivou o processo contra 13 servidores do Centro de Internação Provisória (CIP) de Goiânia. Em agosto do ano passado, eles foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por não terem prestado socorro imediato a dez adolescentes que morreram em um incêndio na unidade, no dia...