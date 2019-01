Vida Urbana Justiça goiana tem 10 dias para enviar ao STJ perícia médica sobre estado de saúde de João de Deus Médium, que nega todos os supostos crimes, está preso desde 16 de dezembro no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital

A Justiça Goiana atendendo um requerimento do presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o ministro João Otávio de Noronha tem 10 dias para realizar uma perícia médica em João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus. O médium está preso desde 16 de dezembro acusado de abuso sexual no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da c...