Cidades Justiça faz novo esforço para julgar ações de violência contra mulher Apenas em Goiânia, estão agendados 200 julgamentos

Tribunais de Justiça de todos os estados e do Distrito Federal começam nesta segunda-feira (20) esforço concentrado para julgar casos de violência contra a mulher que tramitam nesses órgãos. O mutirão é parte da 11ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, promovida há cinco anos. No total, em todas as edições, ocorreram 140 mil audiências, foram definidas 127 mil s...